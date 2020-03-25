Россияне скупаю бейсбольные биты и патроны на фоне коронавируса





Отмечается, что продажи бейсбольного инвентаря выросли на 30%, при этом средняя стоимость одной биты в России на данный момент составляет 400 рублей. Заметно больше увеличился объем продаж патронов – при цене одной упаковки около 2500 рублей, показатель подскочил на 130%. Многие продавцы объясняют происходящее сезонными факторами, падением курса рубля, а также опасением граждан относительно риска возникновения какой-либо «критической ситуации».«Почему так вырос спрос? Вероятнее всего, виноват подорожавший доллар, люди опасаются, что в будущем оружие и расходные материалы к нему могут вырасти в цене», - рассказал изданию один из специалистов ССК «Калибр».Стоит отметить, что по обновленным данным численность зараженных новым типом коронавируса в России приближается к отметке в 500 человек. Подавляющее большинство зарегистрированных случаев приходятся на долю Москвы и столичного региона.