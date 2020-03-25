Звезда "Дом-2" Александра Черно после родов может потерять ребенка





Последнее время во время трансляций всё чаще звучит разговор, что Саша Черно не сможет сама воспитывать ребёнка, которого скоро родит. Ей предрекают, что малыш будет отнят у матери вскоре после рождения. Пока такие предположения кажутся невероятными, но зрители считают, что подобное развитие событий вполне возможно.Поклонники шоу, его участники и даже сама Александра считают поведение Иосифа Оганесяна в последний месяц очень странным. Молодой человек часто провоцирует свою жену, постоянно заставляет проявлять эмоции, а то и занимается откровенной травлей. Кажется, что в последние дни перед родами супруг должен проявлять заботу о своей жене. Как предполагают зрители, поведение Иосифа не является случайным.Оганесян готовится избавиться от надоевшей жены и вместе с тем забрать себе ребёнка. Не является секретом, что истеричное поведение и странные поступки Черно пишут камеры. Поклонники шоу предполагают, что молодому человеку и его семье это сможет сослужить доказательством невменяемости Александр Черно в суде