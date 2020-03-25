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Бывшую участницу "Дом-2" Ксению Шаповал возненавидели после расставания с Владом Кадони

Подписчики обрушили на бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Ксению Шаповал огромную волну негатива после её расставания с ведущим Владом Кадони.
Бывшую участницу "Дом-2" Ксению Шаповал возненавидели после расставания с Владом Кадони

Некоторое время назад Ксения Шаповал откровенно рассказала о причинах своего расставания с ведущим телепроекта «Дом-2» Владом Кадони. Ксения решила не скрывать от поклонников, что все появившиеся слухи, в которых говорится о разрыве отношений пары, являются правдой. Кроме этого, в своём сообщении девушка призналась, что вина за произошедшее целиком и полностью лежит на ней.

Шаповал наверняка не ожидала, что решившись на откровенность в социальных сетях со своими подписчиками ей придется услышать в свою сторону огромное количество ненависти. Пользователи интернета теперь обвиняют Ксюшу в поступке ради популярности. Многие высказывают нелицеприятное мнение об умственных способностях Шаповал и напоминают, что без Кадони её популярность ожидает скорый конец.

Также поклонники отметили, что сам ведущий пока никак не комментировал разрыв. Влад не спешит защищать свою бывшую девушку, хотя недавно произносил ей клятвы в любви и готовился к бракосочетанию.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:24

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