Бывшую участницу "Дом-2" Ксению Шаповал возненавидели после расставания с Владом Кадони





Некоторое время назад Ксения Шаповал откровенно рассказала о причинах своего расставания с ведущим телепроекта «Дом-2» Владом Кадони. Ксения решила не скрывать от поклонников, что все появившиеся слухи, в которых говорится о разрыве отношений пары, являются правдой. Кроме этого, в своём сообщении девушка призналась, что вина за произошедшее целиком и полностью лежит на ней.Шаповал наверняка не ожидала, что решившись на откровенность в социальных сетях со своими подписчиками ей придется услышать в свою сторону огромное количество ненависти. Пользователи интернета теперь обвиняют Ксюшу в поступке ради популярности. Многие высказывают нелицеприятное мнение об умственных способностях Шаповал и напоминают, что без Кадони её популярность ожидает скорый конец.Также поклонники отметили, что сам ведущий пока никак не комментировал разрыв. Влад не спешит защищать свою бывшую девушку, хотя недавно произносил ей клятвы в любви и готовился к бракосочетанию.