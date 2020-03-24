Ольга Бузова предложила Валерию Блюменкранцу 40 тысяч рублей, если он не будет пить на протяжении шести месяцев





Во время собрания на Лобном месте Ольга Бузова вместе с участниками проекта "Дом-2" обсудила ситуацию, произошедшую недавно между Анной Левченко и Валерием Блюменкранцем. Мужчина, будучи пьяным, увидел, что брюнетка переписывалась с бывшим парнем, в итоге накричал на нее и разбил телефон.Анне Леченко стало настолько плохо, что пришлось вызвать скорую помощь. Телеведущая Ольга Бузова предложила помощь паре, состоящую в пари. Если Валерий Блюменкранц бросит пить на полгода, певица заплатит ему 40 тысяч рублей. Если же он не выдержит испытание, то должен будет отдать оппоненту 50 тысяч рублей. Мужчина отметил, что подумает.