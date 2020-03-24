Участнице проекта "Дом-2" Анне Левченко пришлось вызвать скорую помощь во время ссоры с Валерием Блюменкранцем





Во время ссоры Валерий Блюменкранц сильно повздорил с Анной Левченко. Мужчина увидел, что брюнетка переписывалась с бывшим избранником, а потому просто разбил ее телефон. Более того, участница проекта "Дом-2" пережила настоящий шок.В итоге прямо в разгар скандала девушка начала очень сильно задыхаться. Справиться самостоятельно ни сама звезда реалити, ни Валерий Блюменкранц не смогли, а потому пришлось вызвать скорую помощь.