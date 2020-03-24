Илья Яббаров исповедался в новой песне: "И перед кем я согрешил в молитвах каюсь"
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров презентовал поклонникам реалити-шоу новую песню собственного сочинения. В композиции мужчина всерьез попросил прощения у всех, кого он обидел, а также обратился к Богу.
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров позиционирует себя, как полноценный артист, ездит на гастроли, называя себя профессиональным шансонье и поет хиты собственного сочинения. Среди известных песен артиста композиции «А ты прости меня», «Роза моя», «Ромашковое поле» и другие. Специально для своих поклонников шоумен подготовил новую проникновенную композицию, где обратился не к девушкам, как ранее, а к Богу.
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров позиционирует себя, как полноценный артист, ездит на гастроли, называя себя профессиональным шансонье и поет хиты собственного сочинения. Среди известных песен артиста композиции «А ты прости меня», «Роза моя», «Ромашковое поле» и другие. Специально для своих поклонников шоумен подготовил новую проникновенную композицию, где обратился не к девушкам, как ранее, а к Богу.
«Я, как могу, за жизнь хватаюсь
И перед кем я согрешил в молитвах каюсь.
И ангел мой, придя ко мне, вдруг мне поможет,
Подарит белых два крыла таких же тоже.
Пусть унесут они меня туда на волю,
Туда, где примут и поймут, узнав про долю.
Моя душа устала ждать, в плену томиться.
Так пусть же взмоет в небеса свободной птицей.
Я перед Богом за грехи прошу спасенья
И у родных, что нет в живых, прошу прощения», - спел Илья Яббаров.
И перед кем я согрешил в молитвах каюсь.
И ангел мой, придя ко мне, вдруг мне поможет,
Подарит белых два крыла таких же тоже.
Пусть унесут они меня туда на волю,
Туда, где примут и поймут, узнав про долю.
Моя душа устала ждать, в плену томиться.
Так пусть же взмоет в небеса свободной птицей.
Я перед Богом за грехи прошу спасенья
И у родных, что нет в живых, прошу прощения», - спел Илья Яббаров.