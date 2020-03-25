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Ученые: Солнечная система сформировалась спустя 100 миллионов лет

Бразильские ученые провели исследование, согласно которому Солнечная система сформировалась спустя 100 миллионов лет. Ранее наука располагала версией о том, что система небесных тел получила свойства после турбулентности, возникшей через 700 лет после ее образования.

Ученые: Солнечная система сформировалась спустя 100 миллионов лет

Четыре гиганта: Нептун, Уран, Сатурн и Юпитер образовались из пыли и газа и имели синхронную орбиту. Когда Юпитер оборачивался трижды вокруг светила, Сатурн совершал только два оборота.

По словам исследователей, вне орбит Нептуна и Урана находилось множество малых планет, образованных из камней и льда и известных, как планетезимали. Последние являются строительным "материалом" для метеоритов, астероидов и больших планет. В результате нарушения гравитационного равновесия ранней структуры планет система столкнулась с хаосом; гигантские планеты начали активно взаимодействовать, выбрасывая в космическое пространство вещество.

В случае, если бы подобная катастрофа случилась намного позже, то это привело бы к уничтожению Земли и других планет. Специалистам из Сан-Паулу удалось обнаружить, что причиной формирования лунных каменных глыб, обнаруженных миссией "Аполлон", было крупное столкновение.

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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:30

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