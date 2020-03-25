Мерьем Узерли раскрыла причину своего ухода из сериала «Великолепный век» спустя 7 лет

Популярность к Мерьем Узерли пришла в 2011-м, когда актриса начала сниматься в сериале «Великолепный век», однако уже спустя несколько лет она решила поставить карьеру на паузу. Проработав в проекте три сезона знаменитость в 2013 году переехала в Берлин и на некоторое время «пропала с радаров».Лишь не так давно Узерли решила вернуться в профессию. По началу это ей давалось нелегко, так как продюсеры и режиссеры считали актрису необязательной и импульсивной, ведь предыдущие съемки она бросила без объяснений и до истечения сроков контракта. Однако со временем знаменитости удалось улучшить репутацию и теперь она успешно снимается не только в турецких, но и в немецких фильмах.Сейчас, спустя 7 лет после того, как звезда сериала «Великолепный век» покинула съемочную площадку даже не завершив съемки в последних эпизодах проекта, Мерьем Узерли решила объяснить поклонникам причину произошедшего. Ею, как заявила артистка, стала постоянная занятость, которая сильно изматывала знаменитость, а также долгий и утомительный процесс работы над двухчасовыми сериями.