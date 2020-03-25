АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Мерьем Узерли раскрыла причину своего ухода из сериала «Великолепный век» спустя 7 лет

Спустя 7 лет актриса Мерьем Узерли решила больше не скрывать от поклонников причину, по которой покинула сериал «Великолепный век». Как оказалось, виной всему постоянная занятость и долгий съемочный процесс.

Популярность к Мерьем Узерли пришла в 2011-м, когда актриса начала сниматься в сериале «Великолепный век», однако уже спустя несколько лет она решила поставить карьеру на паузу. Проработав в проекте три сезона знаменитость в 2013 году переехала в Берлин и на некоторое время «пропала с радаров».

Лишь не так давно Узерли решила вернуться в профессию. По началу это ей давалось нелегко, так как продюсеры и режиссеры считали актрису необязательной и импульсивной, ведь предыдущие съемки она бросила без объяснений и до истечения сроков контракта. Однако со временем знаменитости удалось улучшить репутацию и теперь она успешно снимается не только в турецких, но и в немецких фильмах.

Сейчас, спустя 7 лет после того, как звезда сериала «Великолепный век» покинула съемочную площадку даже не завершив съемки в последних эпизодах проекта, Мерьем Узерли решила объяснить поклонникам причину произошедшего. Ею, как заявила артистка, стала постоянная занятость, которая сильно изматывала знаменитость, а также долгий и утомительный процесс работы над двухчасовыми сериями.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иванна Сахно из фильма «Тихоокеанский рубеж – 2» попала в больницу с…
Из-за коронавируса выставку Computex 2020 перенесли на конец…
Европейские ученые обнаружили бактериальные причины урологических болезней в…
Ученые: Солнечная система сформировалась спустя 100 миллионов…
Ubisoft начала бесплатную раздачу игры Child of Light в…
В Сети появился трейлер сериала “Великая” о Екатерине…
В NASA не намерены отменять запуск марсохода Perseverance в июле 2020 года из-за…
Sony объявила о снижении скорости загрузки контента в европейском PlayStation…
На дне Финского залива обнаружили 4 пушки XVIII…
Nissan Motor заявил о прекращении продаж автомобилей Datsun в…
Рэпер Джиган устроил вечеринку с копией Оксаны Самойловой Габриэллой да…
Превратились в «подгузники»: Поставившая ягодичные импланты британка пожаловалась на результат…
Экс-жена Григорьева-Апполонова получила в подарок от нового мужа Porsche…
Компания Lilium получила финансирование на создание летающего…
Активный поиск: Влад Соколовский выпустил клип на песню «Найти…
В YouTube начнут искусственно занижать качество…
В Лондоне появилась первая улица с фонарями, от которых заряжается…
Обнаруживший у себя симптомы коронавируса актер Александр Збруев обратился к…
ЕКА хочет создать уборщика космического мусора …
Ученые из США обнаружили в метеоритах…
Госдума приняла все необходимые меры для профилактики COVID-19 в…
"Шутка для подруг": Оштрафованная за фейк о коронавирусе россиянка рассказала о поступке на "Пусть…
Ольга Бузова предложила Валерию Блюменкранцу 40 тысяч рублей, если он не будет пить на протяжении шести…
В Сети опубликованы первые изображения нового Renault…
Участнице проекта "Дом-2" Анне Левченко пришлось вызвать скорую помощь во время ссоры с Валерием…
Главврач Денис Проценко посоветовал отработать итальянский сценарий распространения…
Илья Яббаров исповедался в новой песне: "И перед кем я согрешил в молитвах…
Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за акцию в поддержку защитников…
Просмотреть все новости