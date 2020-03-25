Иванна Сахно из фильма «Тихоокеанский рубеж – 2» попала в больницу с коронавирусом





Несколько дней назад знаменитость разместила на странице в Instagram публикацию, где сообщила поклонникам, что заболела пневмонией нового типа. По словам Иванны Сахно, у нее присутствовали легкие признаки недуга. Вот только недавно актриса опубликовала в блоге снимок из больницы, призвав фолловеров заботиться о себе и своих родных. Также звезда 2-го эпизода фильма «Тихоокеанский рубеж» попросила фанатов соблюдать меры гигиены.Сахно можно увидеть в таких кинолентах: «Иван Сила», «Шпион, который меня кинул» и «Горные огни». Также артистка снималась в сериале «Меломанка».Ранее коронавирус обнаружили у Ольги Куриленко, исполнившей роль девушки Джеймса Бонда в ленте «Квант милосердия». На днях актриса заявила, что полностью излечилась от болезни.