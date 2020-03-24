Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина продемонстрировала тонкую талию и глубокое декольте





Так, Ксения Бородина разместила в личном аккаунте Instagram фотографию в новом наряде, который купила в интернет-маркете. На этот раз звезда остановилась на платье лавандового цвета, которое дополняет черный широкий пояс.У платья достаточно глубокий вырез декольте, а также короткие рукава. Большинство пользователей социальных сетей отметили, что у Ксении тонкая талия.К слову, не все наряды, которые Ксения Бородина выбирает, нравятся ее фанатам. Когда она недавно показала один из своих новых спортивных костюмов цвета капучино, то многие отметили в таком наряде она похожа на настоящего «гопника». Также Бородина заправляла джинсы в белые носки, что вызывало у многих недоумение.Напомним, что с 2004 года Ксения Бородина является ведущей проекта «Дом-2». Она из тех девушек, которые любят яркие образы и часто экспериментируют со своей внешностью.