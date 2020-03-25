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Ubisoft начала бесплатную раздачу игры Child of Light в Uplay

Компания Ubisoft начала бесплатную раздачу игры Child of Light на собственном сервисе Uplay. Данный платформер посвящен истории принцессы Авроры.

Предложение Ubisoft будет действительно с 24 по 28 марта на Uplay, где PC-версию игры можно будет забрать бесплатно. В Child of Light игрок проходит пошаговые задания от лица принцессы Авроры, которая вынуждена спасти свое королевство. Игра отличается красочными декорациями. Сервис также предлагает игру Rabbids Coding.

До 22 марта Ubisoft проводила бесплатные выходные в Assassin’s Creed Odyssey для владельцев РС, PS4 и Xbox One. Вскоре геймерам станет доступна аналогичная акция Ghost Recon Breakpoint. Многие издатели видеоигр в связи с пандемией коронавируса предлагают пользователям, находящимся на карантине, некоторые не требующие оплаты услуги.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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