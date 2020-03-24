Экс-жена Григорьева-Апполонова получила в подарок от нового мужа Porsche Cayenne

В микроблоге Instagram Марина Зубкова сегодня, 24 марта, похвасталась шикарным подарком, который ей сделал муж. Именинница вместе с баскетболистом «Зенита» отправилась в автосалон, где ей преподнесли Porsche Cayenne с ленточкой. Супруга поблагодарила любимого человека за такой «нереальный подарок». Также Марина Зубкова написала, что Андрей Зубков каждый день делает ее счастливой и призналась супругу в любви. Виновница торжества показала снимок, на котором она запечатлена со спортсменом на фоне подаренного автомобиля. В руках у именинницы также красовался стильный букет цветов.Подписчики поздравили Марину Зубкову с днем рождения и отметили, что это действительно шикарный подарок. Приятные слова 35-летней жене баскетболиста написала супруга Олега Газманова Марина и актриса Валентина Рубцова.С Григорьевым-Апполоновым Зубкова рассталась после 15 лет брака. Развод состоялся в сентябре прошлого года, а уже через четыре месяца она стала женой Андрея Зубкова. Через некоторое время у пары родилась дочь.