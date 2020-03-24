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Компания Lilium получила финансирование на создание летающего такси

Немецкая компания получила финансирование для создания презентованного недавно проекта. Корпорация Tencent согласилась выделить Lilium 240 млн долларов на разработку летающего такси.

Разработчики намерены спроектировать новые самолеты, выход которых планируется на 2025 год. Поскольку необходимое финансирование уже получено, стартап сразу же взялся за строительство завода. Затем представители Lilium собираются заняться сборкой такси. Компания планирует выпустить примерно сотню летающих транспортных средств за год. Для них инженеры создали сразу 36 специальных силовых установок, способных в любой момент изменить свое направление функционирования. Самолеты смогут набирать скорость до 300 км/ч, а двигатель поможет им преодолевать 300-километровое расстояние.

Как отметили эксперты, при эксплуатации и по цене такси не будут сильно отличаться от обычных машин премиального класса. Однако они будут намного быстрее и эффективнее. Lilium обещает увеличить производительность моделей в 4 раза.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 23:40

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