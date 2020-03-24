Активный поиск: Влад Соколовский выпустил клип на песню «Найти себя»

18 марта 28-летний певец Влад Соколовский презентовал публике свою новую песню «Найти себя». Композиция, лирику к которой написал сам артист, дополнив отрывками из стихотворений Высоцкого, пришлась фанатам знаменитости по душе. Они отметили, что песня получилась «очень сильной» не только благодаря словам, но и из-за музыки, которая заметно прибавила «мощи».Спустя менее недели после премьеры песни, Влад Соколовский объявил на своей странице в Instagram о публикации на YouTube-канале клипа на нее. Певец также дал некоторые разъяснения по поводу сюжета видеоработы: как оказалось, она посвящена поиску гармонии в настоящем, что, как утверждает автор, возможно только благодаря хорошей проработке прошлого. Исполнитель называет «Найти себя» «песней-стихией, песней-энергией и песней-мотивацией», поэтому решил сделать клип к ней необычным и динамичным.Поклонники просмотрели новый клип Соколовского более 64 тысяч раз в Instagram и около 3 тысяч просмотров видео набрало на YouTube. Судя по комментариям, большей части фанатов певца его работа очень понравилась, они поздравили артиста с успешной премьерой, а также попросили его писать больше подобных «вдохновляющих» песен.