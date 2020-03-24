В YouTube начнут искусственно занижать качество видео





По причине самоизоляции из-за коронавируса многие люди пользуются YouTube, в связи с чем каналы почувствовали большую загруженность. В Netflix приняли решение снизить качество видео, чтобы увеличить скорость загрузки. Интернет-провайдеры тоже столкнулись с данной проблемой и призывают стриминговые сервисы следовать опыту американской компании. В частности, руководство фирмы снизило потребление данных на 25%.После 24 марта данная инициатива должна принять глобальные масштабы, что коснется также России. Даже если пропускная способность канала окажется достаточно высокой, плеер автоматически будет показывать картинку в SD-качестве.