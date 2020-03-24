В Лондоне появилась первая улица с фонарями, от которых заряжается электрокар





Siemens установила в Вестминстере зарядные устройства в количестве 24 штук, с помощью которых можно от уличных фонарей зарядить электрокары. Первую улицу с такими фонарями называют с двойным значением - Electric Avenue.На данный момент в Лондоне расположено 200 точек, в которых можно зарядить электрические автомобили. Представители компании Siemens рассказали о том, что в ближайшее время они собираются оснастить зарядками еще 1 300 фонарей в Лондоне. Это очень удобно, так как эта технология позволяет использовать для своих целей готовую инфраструктуру. Поэтому у компании нет необходимости прокладывать дополнительные кабели.Согласно статистическим данным, примерно 40% автолюбителей обзавелись бы электрокаром, если условия для его зарядки в городе стали доступнее. Поэтому, вероятность того, что собственников электромобилей в Лондоне после нововведения Siemens станет больше, существует. Клиент будет получать счет за пользование уличными фонарями с зарядкой, а посчитает киловатт-часы специальный счетчик.