Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров в шутку заявил, что Анастасия Стецевят готова была "продать себя" за 500 долларов





Телеведущие и коллеги Ильи Яббарова в студии "Бородина против Бузовой" обсудили его отношения с экс-избранницей Аленой Рапунцель. Так, участница реалити-шоу снова рассказала, что он платит ей только 10 тысяч рублей в месяц на сына, причем неохотно, а за все купленные для ребенка подарки просит вернуть деньги организаторов.Также в студии подняли вопрос о расставании Дениса Мокроусова и Алены Рапунцель. Она призналась, что чувствует себя неполноценной после череды оскорблений и недовольства со стороны мужчины. Во время программы Яббаров в шутку заявил, что Анастасия Стецевят якобы предлагала себя мужчинам на проекте. Озвучил шоумен и "цену" участницы - 500 долларов.Хотя практически все поняли, что говорит Илья Яббаров несерьезно, Ольга Бузова отметила, что подобные шутки со стороны возлюбленного Анастасии Голд слышать неприлично.