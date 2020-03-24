Обнаруживший у себя симптомы коронавируса актер Александр Збруев обратился к медикам





После первых проявлений болезни знаменитость решил обратиться к врачам для своевременного обследования. Медики провели детальную проверку и установили, что Александр Збруев не заразился COVID-19. Работники клиники оценили состояние актера, как «удовлетворительное», отправив его на домашнее лечение. Спустя некоторое время артист дал комментарий корреспондентам «Пятого канала», в разговоре с которыми не смог скрыть облегчения по причине не подтвердившегося у него коронавируса.Збруев давно не покидал территорию России и не находился в контакте с теми, то успел столкнуться с опасным заболеванием. Актер на фоне наблюдающейся в мире ситуации решил перестраховаться, однако все имеющиеся у него признаки указывали на простуду.