Звезда «Дом-2» Женя Ромашов разнёс Степана Меньщикова за флирт с Юлией Белой





Вместо того, чтобы посоветовать Юлии Белой, как ей поступить в сложившейся ситуации с Женей Ромашовым Степан Меньщиков начал расхваливать девушку, а также ее внешность. Во время этого разговора Степан обнимал свою любимую Ангелину Монах. Однако поведение Меньщикова все равно не пришлось по душе Ромашову.Увидев кадры, где Степан мило общается с Юлией, Женя устроил с мужчиной разборки, позвонив ему. Ромашов спросил у Меньщикова все ли с ним нормально, ведь у него есть беременная от него женщина, а он рассказывает посторонней представительнице прекрасного пола, что у нее прекрасная «пятая точка». Кроме того, Женя Ромашов заявил, что Юлия Белая его девушка и сейчас в их союзе пока не поставлены все точки до конца.Сам Степан до последнего говорил, что ничего такого не сделал, так как просто хотел поддержать звезду проекта «Дом-2» Юлию Белую.