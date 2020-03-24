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Звезда «Дом-2» Женя Ромашов разнёс Степана Меньщикова за флирт с Юлией Белой

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Женя Ромашов устроил серьезные разборки с помощью телефонной связи. Так, молодой человек настоятельно просил Степана Меньщикова постараться впредь не проявлять каких-либо знаков внимания Юлии Белой.

Звезда «Дом-2» Женя Ромашов разнёс Степана Меньщикова за флирт с Юлией Белой

Вместо того, чтобы посоветовать Юлии Белой, как ей поступить в сложившейся ситуации с Женей Ромашовым Степан Меньщиков начал расхваливать девушку, а также ее внешность. Во время этого разговора Степан обнимал свою любимую Ангелину Монах. Однако поведение Меньщикова все равно не пришлось по душе Ромашову.

Увидев кадры, где Степан мило общается с Юлией, Женя устроил с мужчиной разборки, позвонив ему. Ромашов спросил у Меньщикова все ли с ним нормально, ведь у него есть беременная от него женщина, а он рассказывает посторонней представительнице прекрасного пола, что у нее прекрасная «пятая точка». Кроме того, Женя Ромашов заявил, что Юлия Белая его девушка и сейчас в их союзе пока не поставлены все точки до конца.


Сам Степан до последнего говорил, что ничего такого не сделал, так как просто хотел поддержать звезду проекта «Дом-2» Юлию Белую.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:15

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