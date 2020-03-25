В Сети появился трейлер сериала “Великая” о Екатерине II





В сериале “Великая” американского производства главную роль получила Эль Фаннинг, известная ролями в “Вавилоне” и “Загадочной истории Бенджамина Баттона”. В нем раскрывается история Екатерины Великой, а под этим именем в историю вошла София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская. Тизер обещает, что мини-сериал окажется комедийной драмой. Автор проекта Тони Макнамара отметил, что сценаристы соблюли исторические детали, а сама кинолента основана на реальных событиях. Однако актеры выдержали драматургию.В трейлере заметно, что в фильме сочетаются реализм и фантастика. Сцена с пожаром, по мнению пользователей Сети, относится к истории рождения Алексея Бобринского. В проекте также участвовали Адам Годли, Фиби Фокс, Чарити Уэйкфилд и Гвилим Ли. Премьера “Великой” запланирована на 15 мая.