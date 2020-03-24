ЕКА хочет создать уборщика космического мусора Clearspace-1





Рене Пишель, который возглавляет постоянное представительство ЕКА в России, сообщил, что запуск проекта Clearspace-1 назначили на 2025 год. В обязанности уборщика космического мусора будет входить вывод с орбиты обломков и спутников, выполнивших свою миссию. Они потенциально могут превратиться в сотни мелких обломков. Clearspace-1 будет определять положение выбранного объекта с помощью специальных датчиков. После этого аппарат приблизится к космическому мусору и захватит его четырьмя манипуляторами. Действовать уборщик мусора будет четко, так как на орбите объекты вращаются неконтролируемо и может произойти столкновение.Запускать миссию будет коммерческий консорциум, возглавляющий стартап ClearSpace. Это решение было принято в ноябре прошлого года, когда проходило совещание представителей стран-участниц Европейского космического агентства, финансирующих этот проект. Первым объектом для Clearspace-1 станет адаптер Vespa, используемый в 2013 году на ракете Vega.Последнее десятилетие проблема с космическим мусором стоит очень остро, так как отработанные объекты ежегодно сбивают по одному спутнику. В результате возникают тонны нового мусора в космосе, а ущерб оценивается в миллионы долларов. Кроме этого, сломанные аппараты могут означать то, что жители планеты в любой момент могут оказаться без интернета, мобильной связи и телевидения.