В NASA не намерены отменять запуск марсохода Perseverance в июле 2020 года из-за коронавируса





Руководители космического агентства уже создали приоритетный список задач, поставленных перед Perseverance. Ввиду того, что марсоход должен быть запущен в определённое трехнедельное окно, которое появляется только раз в 26 месяцев в момент особого положения Земли и Марса, сотрудники NASA прикладывают все усилия, чтобы подготовиться в срок.- отметила руководитель планетарных наук Лори Глайз.В то же время руководитель проекта Томас Цурбухен видит буквальную угрозу срыва запуска марсохода из-за коронавируса, потому не исключает вариант того, чтобы приостановить подготовку для сохранения безопасности здоровья работников NASA. Однако, так или иначе космическое агенство не намерено отменять старт, запланированный на 17 июля 2020 года.Как известно, миссия Perseverance заключается в сборе образцов марсианской почвы, а также физических исследованиях температуры инопланетной атмосферы и скорости воздушных потоков.