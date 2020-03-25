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В NASA не намерены отменять запуск марсохода Perseverance в июле 2020 года из-за коронавируса

Сотрудники NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) не намерены отменять запуск нового марсохода Perseverance в июле 2020 года из-за пандемии коронавируса. По словам директора отделения планетарных наук, команда должна стартовать вовремя, так как «ставки очень высоки».
В NASA не намерены отменять запуск марсохода Perseverance в июле 2020 года из-за коронавируса

Руководители космического агентства уже создали приоритетный список задач, поставленных перед Perseverance. Ввиду того, что марсоход должен быть запущен в определённое трехнедельное окно, которое появляется только раз в 26 месяцев в момент особого положения Земли и Марса, сотрудники NASA прикладывают все усилия, чтобы подготовиться в срок. «Мы добьемся старта в нужное время, а на данный момент все работы продвигаются в соответствии с графиком и все хорошо», - отметила руководитель планетарных наук Лори Глайз.

В то же время руководитель проекта Томас Цурбухен видит буквальную угрозу срыва запуска марсохода из-за коронавируса, потому не исключает вариант того, чтобы приостановить подготовку для сохранения безопасности здоровья работников NASA. Однако, так или иначе космическое агенство не намерено отменять старт, запланированный на 17 июля 2020 года.

Как известно, миссия Perseverance заключается в сборе образцов марсианской почвы, а также физических исследованиях температуры инопланетной атмосферы и скорости воздушных потоков.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 05:00

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