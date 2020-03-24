Ученые из США обнаружили в метеоритах cвepxпpoвoдники
В США ученым удалось выявить в метеоритах материалы, отличающиеся способностью проводить электричество без обычно наблюдаемого при этом процесса сопротивления. Результаты нового исследования сверхпроводников было опубликовано в издании PNAS.
Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали два метеорита, а именно Мандрабилла и GRA95205, которые упали на территории Австралии и Южного полюса. В рамках эксперимента ученые охладили образцы до сверхнизких температур и измерили их сопротивление. Движение тока через метеорит осуществлялось без препятствий, пока материя словно отталкивала магнитные поля. Исследователи предположили, что именно этим эффектом можно объяснить внушительные магнитные поля галактических масштабов.
Найденные сверхпроводники могут быть применены в квантовых компьютерах. Они состоят из индия, свинца и олова, а такой материал был найден в самых больших метеоритах. Для его образования, по мнению ученых, необходим был нагрев и рекристаллизация, а информацию об этом передает портал v-kosmose.com.
Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали два метеорита, а именно Мандрабилла и GRA95205, которые упали на территории Австралии и Южного полюса. В рамках эксперимента ученые охладили образцы до сверхнизких температур и измерили их сопротивление. Движение тока через метеорит осуществлялось без препятствий, пока материя словно отталкивала магнитные поля. Исследователи предположили, что именно этим эффектом можно объяснить внушительные магнитные поля галактических масштабов.
Найденные сверхпроводники могут быть применены в квантовых компьютерах. Они состоят из индия, свинца и олова, а такой материал был найден в самых больших метеоритах. Для его образования, по мнению ученых, необходим был нагрев и рекристаллизация, а информацию об этом передает портал v-kosmose.com.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:40