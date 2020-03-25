Sony объявила о снижении скорости загрузки контента в европейском PlayStation Network





На данный момент тройка самых популярный мировых стриминговых сервисов Netflix, Amazon и Disney+ уже объявила о том, что снижает предельную скорость загрузки. Теперь к ним присоединилась и корпорация Sony с ее PlayStation Network. Руководство также решило сделать все возможное, чтобы не допустить сбоев в работе интернета в европейских странах.Как отметили в транснациональной компании, подобное решение хоть и снизит скорость загрузки игр, на них самих это никак не отразиться. Пока остается открытым вопрос, коснется ли подобная мера России, так как ее Sony причисляет к ряду европейских стран, однако в любом случае изменения в работе PlayStation Network сильно на пользователей повлиять не должны.