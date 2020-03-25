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Sony объявила о снижении скорости загрузки контента в европейском PlayStation Network

Sony решила внести свою лепту в стабилизацию работы европейского интернета на период карантина. Для этого руководство корпорации решило снизить скорость загрузки контента в PlayStation Network.

На данный момент тройка самых популярный мировых стриминговых сервисов Netflix, Amazon и Disney+ уже объявила о том, что снижает предельную скорость загрузки. Теперь к ним присоединилась и корпорация Sony с ее PlayStation Network. Руководство также решило сделать все возможное, чтобы не допустить сбоев в работе интернета в европейских странах.

Как отметили в транснациональной компании, подобное решение хоть и снизит скорость загрузки игр, на них самих это никак не отразиться. Пока остается открытым вопрос, коснется ли подобная мера России, так как ее Sony причисляет к ряду европейских стран, однако в любом случае изменения в работе PlayStation Network сильно на пользователей повлиять не должны.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 04:00

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