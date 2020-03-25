На дне Финского залива обнаружили 4 пушки XVIII века





На поиски корабельных пушек ушло 1,5 года, а начались они после возбуждения уголовного дела о пропаже. В октябре 2019 года стражи порядка нашли орудие на дне Финского залива, а спустя некоторое время успешно переместили его в соответствующее место хранения с помощью сотрудников ВМФ Минобороны РФ. Вес одной пушки достигает 4-х тонн, в связи с чем никто не ожидал кражи и вывоза снарядов подобной массы с морского флота.До недавнего времени многие форты были без охраны, тем не менее Северная Батарея №6 сначала находилась под защитой АУИПИК, а затем она стала охраняемой. Для сохранения форта агентство уведомило о торгах на право подписания договора аренды по программе «Аренда объекта культурного наследия за 1 рубль».