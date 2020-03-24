Госдума приняла все необходимые меры для профилактики COVID-19 в России
По словам Вячеслава Володина, возглавляющего Госдуму, были предприняты все необходимые профилактические меры для того, чтобы не допустить распространения COVID-19 в России. Политик убежден, что депутатам нельзя в нынешней ситуации переходить на дистанционную работу.
Вячеслав Володин ранее предложил ужесточить наказания за нарушение карантина со стороны жителей РФ. Эти поправки в УК России представители Госдумы вскоре должны рассмотреть.
В РФ количество людей, которые инфицированы коронавирусной инфекцией, составляет 495 человек. На текущий момент 22 человека полностью выздоровели. Под наблюдением врачей сейчас находится около 93 тысяч россиян, отмечает информационный ресурс «Политическая экспертиза».
Вячеслав Володин ранее предложил ужесточить наказания за нарушение карантина со стороны жителей РФ. Эти поправки в УК России представители Госдумы вскоре должны рассмотреть.
В РФ количество людей, которые инфицированы коронавирусной инфекцией, составляет 495 человек. На текущий момент 22 человека полностью выздоровели. Под наблюдением врачей сейчас находится около 93 тысяч россиян, отмечает информационный ресурс «Политическая экспертиза».
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:30