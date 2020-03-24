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Госдума приняла все необходимые меры для профилактики COVID-19 в России

По словам Вячеслава Володина, возглавляющего Госдуму, были предприняты все необходимые профилактические меры для того, чтобы не допустить распространения COVID-19 в России. Политик убежден, что депутатам нельзя в нынешней ситуации переходить на дистанционную работу.

Госдума приняла все необходимые меры для профилактики COVID-19 в России


Вячеслав Володин ранее предложил ужесточить наказания за нарушение карантина со стороны жителей РФ. Эти поправки в УК России представители Госдумы вскоре должны рассмотреть.

В РФ количество людей, которые инфицированы коронавирусной инфекцией, составляет 495 человек. На текущий момент 22 человека полностью выздоровели. Под наблюдением врачей сейчас находится около 93 тысяч россиян, отмечает информационный ресурс «Политическая экспертиза».

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:30

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