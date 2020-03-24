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"Шутка для подруг": Оштрафованная за фейк о коронавирусе россиянка рассказала о поступке на "Пусть говорят"

Оштрафованная за фейк о коронавирусе жительница Нижнекамска решила рассказать о своем поступке в эфире программы "Пусть говорят". Россиянка призналась, что распространение ложной информации об инфекционном заболевании было розыгрышем.

"Шутка для подруг": Оштрафованная за фейк о коронавирусе россиянка рассказала о поступке на "Пусть говорят"

Оксана Гарипова, призывавшая знакомых закупать продукты питания, потому, что город должны закрыть на карантин через мессенджер WhatsApp, решилась дать интервью ведущему шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Героиня проекта распространяла аудиозапись с заявлением, что все школы, детские сады и магазины города закроют на две недели. Она утверждала, что данная информация является стопроцентной.

Автор сообщения отметила: "Это шутка была для подруг". Она раскаивается в содеянном и считает штраф в 30 000 рублей справедливым наказанием. В вечер, когда Гарипова записала информацию, ей пришла похожая аудиозапись с голосом мужчины. После ее прослушивания 30-летняя Оксана попробовала пошутить над знакомыми.

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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:20

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