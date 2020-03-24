В Сети опубликованы первые изображения нового Renault Sandero
В Сети были опубликованы первые изображения тестирующегося в Европе "бюджетника" Renault Sandero. Новые фото хэтчбека дают возможность оценить все его внешние обновления.
Как можно судить по снимкам, кузов новой версии Renault Sandero претерпел наибольшие изменения. В сравнении с предыдущей моделью, хэтчбек стал выглядеть куда более «презентабельно». Как отметили поклонники бренда, при создании "бюджетника" использовались те же дизайнерские решения, которые применялись разработчиками и при проектировке Megane, Talisman, а также Clio.
Внешний вид боковых зеркал тоже несколько изменится. Их дизайн перейдет к Renault Sandero от более дорогих моделей. Дверные ручки получат «естественный» хват, крышка багажника станет заметно «крупнее», а радиаторная решетка, объединенная в одну линию с узкими фонарями, сделает внешний вид новинки более современным и стильным.
По поводу технических характеристик Renault Sandero разработчики никакой дополнительной информации не дали. Презентация бюджетного авто планируется на 2020 год, однако точная дата, в связи с текущей ситуацией в мире, пока не установлена.
Как можно судить по снимкам, кузов новой версии Renault Sandero претерпел наибольшие изменения. В сравнении с предыдущей моделью, хэтчбек стал выглядеть куда более «презентабельно». Как отметили поклонники бренда, при создании "бюджетника" использовались те же дизайнерские решения, которые применялись разработчиками и при проектировке Megane, Talisman, а также Clio.
Внешний вид боковых зеркал тоже несколько изменится. Их дизайн перейдет к Renault Sandero от более дорогих моделей. Дверные ручки получат «естественный» хват, крышка багажника станет заметно «крупнее», а радиаторная решетка, объединенная в одну линию с узкими фонарями, сделает внешний вид новинки более современным и стильным.
По поводу технических характеристик Renault Sandero разработчики никакой дополнительной информации не дали. Презентация бюджетного авто планируется на 2020 год, однако точная дата, в связи с текущей ситуацией в мире, пока не установлена.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:10