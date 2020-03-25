АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Nissan Motor заявил о прекращении продаж автомобилей Datsun в Индонезии

Японская компания Nissan Motor официально заявила о прекращении продаж автомобилей Datsun в Индонезии. Интернет-информаторы предположили, что в след за Азией без микровэнов останется Россия, однако достоверной информации от концерна на этот счет не было.
Nissan Motor заявил о прекращении продаж автомобилей Datsun в Индонезии

Один из крупнейших в мире автопроизводителей Nissan Motor выпускает широкий ассортимент легковых и коммерческих автомобилей. До 1983 года и начиная с 1997 года он создает микровэны под маркой «Datsun» для России, Казахстана, Белоруссии, Ливана, Южной Африки, Индонезии и Индии. Однако 24-го марта 2020 года концерн официально заявил о прекращении продаж в Юго-Восточной Азии и закрыл единственный индонезийский автомобилестроительный завод моделей Datsun Go+ и Datsun Cross в Пурвакарте.

Согласно известной информации, уход японской компании с азиатского рынка продаж обусловлен планом реструктуризации, утвержденном в прошлом году материнским альянсом Renault–Nissan. Как известно, общая производительность всех заводов должна быть уменьшена на 10% и первыми, так называемыми, жертвами сокращения, стали Юго-Восточные страны.

На данный момент автомобилестроение в Индии и других государствах, в том числе России, осуществляется в прежнем режиме, но большинство информаторов убеждены, что стабильная работа локальных заводов - временное явление.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nissan Motor заявил о прекращении продаж автомобилей Datsun в…
Рэпер Джиган устроил вечеринку с копией Оксаны Самойловой Габриэллой да…
Превратились в «подгузники»: Поставившая ягодичные импланты британка пожаловалась на результат…
Экс-жена Григорьева-Апполонова получила в подарок от нового мужа Porsche…
Компания Lilium получила финансирование на создание летающего…
Активный поиск: Влад Соколовский выпустил клип на песню «Найти…
В YouTube начнут искусственно занижать качество…
В Лондоне появилась первая улица с фонарями, от которых заряжается…
Обнаруживший у себя симптомы коронавируса актер Александр Збруев обратился к…
ЕКА хочет создать уборщика космического мусора …
Ученые из США обнаружили в метеоритах…
Госдума приняла все необходимые меры для профилактики COVID-19 в…
"Шутка для подруг": Оштрафованная за фейк о коронавирусе россиянка рассказала о поступке на "Пусть…
Ольга Бузова предложила Валерию Блюменкранцу 40 тысяч рублей, если он не будет пить на протяжении шести…
В Сети опубликованы первые изображения нового Renault…
Участнице проекта "Дом-2" Анне Левченко пришлось вызвать скорую помощь во время ссоры с Валерием…
Главврач Денис Проценко посоветовал отработать итальянский сценарий распространения…
Илья Яббаров исповедался в новой песне: "И перед кем я согрешил в молитвах…
Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за акцию в поддержку защитников…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина продемонстрировала тонкую талию и глубокое…
Xiaomi продемонстрировала проектор Mi Smart Compact Projector с Android…
Кристина Черкасова решила, что будет рожать с…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров в шутку заявил, что Анастасия Стецевят готова была "продать себя" за 500…
“АвтоВАЗ” запатентовал новую приборную панель для авто…
Звезда «Дом-2» Женя Ромашов разнёс Степана Меньщикова за флирт с Юлией…
Продюсер Final Fantasy VII Remake рассекретил сюжет и героев обновленной…
Александр Домогаров прокомментировал свое решение уйти из МХАТа им.…
Компания Aston Martin создала первый за 50 лет двигатель…
Просмотреть все новости