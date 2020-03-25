Nissan Motor заявил о прекращении продаж автомобилей Datsun в Индонезии





Один из крупнейших в мире автопроизводителей Nissan Motor выпускает широкий ассортимент легковых и коммерческих автомобилей. До 1983 года и начиная с 1997 года он создает микровэны под маркой «Datsun» для России, Казахстана, Белоруссии, Ливана, Южной Африки, Индонезии и Индии. Однако 24-го марта 2020 года концерн официально заявил о прекращении продаж в Юго-Восточной Азии и закрыл единственный индонезийский автомобилестроительный завод моделей Datsun Go+ и Datsun Cross в Пурвакарте.Согласно известной информации, уход японской компании с азиатского рынка продаж обусловлен планом реструктуризации, утвержденном в прошлом году материнским альянсом Renault–Nissan. Как известно, общая производительность всех заводов должна быть уменьшена на 10% и первыми, так называемыми, жертвами сокращения, стали Юго-Восточные страны.На данный момент автомобилестроение в Индии и других государствах, в том числе России, осуществляется в прежнем режиме, но большинство информаторов убеждены, что стабильная работа локальных заводов - временное явление.