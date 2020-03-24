Главврач Денис Проценко посоветовал отработать итальянский сценарий распространения коронавируса





Проценко высказал свое мнение о двух моделях распространения коронавируса – в Китае и Италии. В первом случае пандемия может подойти к концу в мае-июне, когда прекращается сезон респираторных заболеваний. Однако итальянский сценарий медик считает пессимистичным, поскольку в таком случае болезнь может задержаться до сентября.Врач посоветовал гражданам четко следовать инструкциям властей, а также оберегать пожилых граждан, находящихся в группе риска. Проценко считает, что меры, принятые в Москве, позволяют сдерживать пандемию. Согласно данным DXY и BNO, в России по состоянию на 24 марта зафиксировано 502 случая заболевания.