Xiaomi продемонстрировала проектор Mi Smart Compact Projector с Android TV





Размер проектора равен 150 × 115 мм, а вес – 1,3 кг. Новинка способна выводить изображение в разрешении 1080p и воспроизводить HDR- и 4K-контент. Проектор поддерживает Dolby Audio, DTS HD, виртуальное двухканальное объёмное звучание и имеет два 5-ВТ динамика. При создании устройства разработчики применили четырёхканальные RGB-светодиоды, средняя яркость которых составляет 500 люмен. Предстоящий продукт Xiaomi интересен также благодаря высокочувствительной камере, предназначенной для обеспечения максимальной резкости выводимого изображения. Наряду с этим пользователи смогут настраивать фокус самостоятельно.Mi Smart Compact Projector способен проецировать изображение диагональю 60-120 дюймов. Более того, представители компании заявили, что светодиоды, используемые в новинке, прослужат 30 000 часов. Размер ОЗУ составляет 2 Гб, а внутреннего накопителя – 16 Гб. Новинка работает на базе Android 9.0 Pie, есть встроенный магазин Google Play. Покупатели получат также пульт дистанционного управления.Устройство будет доступно с 20 апреля в магазине Lazada, стоимость составит примерно 33 850 рублей. Стать обладателем продукта можно и в Walmart, при этом придётся заплатить 599 долларов, что эквивалентно 47 263 рублям по текущему курсу.