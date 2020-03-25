Рэпер Джиган устроил вечеринку с копией Оксаны Самойловой Габриэллой да Силва





Спустя пару дней после прилета в столицу исполнитель собрал у себя дома друзей в самый разгар карантина по причине пандемии. На вечеринке не было жены Джигана, в связи с чем поклонники решили, что он ее проигнорировал. Однако в апартаментах знаменитости расположилась бразильская звезда, ставшая популярной благодаря участию в проекте «Голос-4». Габриэлла да Силва заслуженно считается одной из самых красивых артисток своей страны, а фанаты из России давно называют ее копией Оксаны Самойловой. В комнате, где музыкант отдыхал с приятелями, играла его дочь Ариэла.Зарубежная певица разместила на странице в Instagram сюжет, где показала, как Джиган преподнес ей подарок, став при этом на одно колено. Внешне да Силва действительно похожа на избранницу рэпера, так как имеет подтянутую фигуру и схожие черты лица. Тем не менее волосы у подруги артиста более светлые, чем у его супруги.Недавно звездная пара вернулась из Штатов, где изначально собиралась прожить год. Как посчитали фолловеры в блоге, исполнитель вел себя неправильно, попал в реабилитационный центр, хотя вскоре он снова присоединился к своей семье.