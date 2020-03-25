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Из-за коронавируса выставку Computex 2020 перенесли на конец сентября

Организаторы Computex 2020 сообщили о том, что из-за коронавируса, который стремительно распространяется по миру, выставку решено было перенести на конец сентября. Согласно новым планам, мероприятие пройдет 28-30 сентября.

Из-за коронавируса выставку Computex 2020 перенесли на конец сентября


Коронавирус нанес значительный удар и по IT-отрасли. Впервые пришлось перенести международную компьютерную выставку, которая традиционно проводилась в начале июня. В этом году Computex 2020 должна была пройти 2-6 июня, но график пришлось изменить из-за опасного вируса, стремительно распространяющегося по планете. Получается, что в сентябре мероприятие будет длиться на два дня меньше, поэтому есть вероятность того, что организаторы уменьшат количество участников выставки.

Впервые международную выставку Computex, которая посвящена обсуждению и демонстрации достижений в IT-сфере, провели в 1981 году. В мероприятии принимают участие ведущие производители электроники и компьютерной техники.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:07

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