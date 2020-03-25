Из-за коронавируса выставку Computex 2020 перенесли на конец сентября





Коронавирус нанес значительный удар и по IT-отрасли. Впервые пришлось перенести международную компьютерную выставку, которая традиционно проводилась в начале июня. В этом году Computex 2020 должна была пройти 2-6 июня, но график пришлось изменить из-за опасного вируса, стремительно распространяющегося по планете. Получается, что в сентябре мероприятие будет длиться на два дня меньше, поэтому есть вероятность того, что организаторы уменьшат количество участников выставки.Впервые международную выставку Computex, которая посвящена обсуждению и демонстрации достижений в IT-сфере, провели в 1981 году. В мероприятии принимают участие ведущие производители электроники и компьютерной техники.