Из-за коронавируса выставку Computex 2020 перенесли на конец сентября
Организаторы Computex 2020 сообщили о том, что из-за коронавируса, который стремительно распространяется по миру, выставку решено было перенести на конец сентября. Согласно новым планам, мероприятие пройдет 28-30 сентября.
Коронавирус нанес значительный удар и по IT-отрасли. Впервые пришлось перенести международную компьютерную выставку, которая традиционно проводилась в начале июня. В этом году Computex 2020 должна была пройти 2-6 июня, но график пришлось изменить из-за опасного вируса, стремительно распространяющегося по планете. Получается, что в сентябре мероприятие будет длиться на два дня меньше, поэтому есть вероятность того, что организаторы уменьшат количество участников выставки.
Впервые международную выставку Computex, которая посвящена обсуждению и демонстрации достижений в IT-сфере, провели в 1981 году. В мероприятии принимают участие ведущие производители электроники и компьютерной техники.
Коронавирус нанес значительный удар и по IT-отрасли. Впервые пришлось перенести международную компьютерную выставку, которая традиционно проводилась в начале июня. В этом году Computex 2020 должна была пройти 2-6 июня, но график пришлось изменить из-за опасного вируса, стремительно распространяющегося по планете. Получается, что в сентябре мероприятие будет длиться на два дня меньше, поэтому есть вероятность того, что организаторы уменьшат количество участников выставки.
Впервые международную выставку Computex, которая посвящена обсуждению и демонстрации достижений в IT-сфере, провели в 1981 году. В мероприятии принимают участие ведущие производители электроники и компьютерной техники.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:07