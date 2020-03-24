Глава WADA Витольд Банька назвал правильным решение МОК перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год





ОИ в Токио должны были стартовать 24 июля 2020 года, а закончиться 9 августа. Недавно в МОК заявили о решении перенести спортивное мероприятие на 2021 год, причиной чего послужила пандемия коронавируса. Возглавляющий WADA Банька выразил уверенность, что это решение стало уместным в сложившейся ситуации. Он отметил, что в таком случае здоровье как спортсменов, так и зрителей останется вне риска.Согласно данным DXY и BNO, в Японии по состоянию на 24 марта числятся более 1,1 тысячи зараженных CoVID-19. Во всем мире с данным диагнозом числятся более 384 тысяч пациентов.