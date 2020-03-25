Европейские ученые обнаружили бактериальные причины урологических болезней в моче





В рамках научной работы группа ученых собрала анамнезы более трехсот пациентов, страдающих от урологических заболеваний. Как выяснилось, чаще всего этиология случаев воспаления мочеиспускательного канала – уретрита, или мочевого пузыря – цистита связана с микробиотой урины, однако каким образом изменяется состав продукта жизнедеятельности, выделяемого почками, по-прежнему оставалось неизвестным. Потому, ученые провели лабораторное исследование, в результате которого обнаружили бактериальную причину.Как выяснилось, возбудителями урологических болезней являются грамотрицательные энтеробактерии, такие как клебсиелла или бледная трепонема, а также грамположительный стрептококк и стафилококк. В то же время, исследователям понадобится еще некоторое время для выяснения морфологического развития бактерий в мочевыводящих путях, чтобы окончательно установить, возможно ли рассматривать дисбиоз в качестве первопричины воспалительного процесса.Как известно, в ближайшем будущем специалисты намерены разработать более эффективные методы лечения, основываясь на новых научных фактах.