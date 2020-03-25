Превратились в «подгузники»: Поставившая ягодичные импланты британка пожаловалась на результат процедуры
Британка, поставившая в Турции ягодичные импланты, пожаловалась на результат процедуры. «Нижние 90» достаточно быстро потеряли форму и стали похожи на «подгузники».
Популярное британское издание Mirror опубликовало историю 33-летней Стар Дельгвидис, два года назад сделавшей операцию по увеличению ягодиц. Как рассказала сама жительница туманного Альбиона, процедуру провели в одной из клиник Турции: они выкачали жир из рук, живота и спины женщины, и «наполнили» им ягодицы пациентки.
Дельгвидис призналась, что выбрала импланты в два раза больше рекомендуемых, и, кроме этого, набрала около четырех килограмм веса для операции. Однако это стало «огромной ошибкой». В результате радоваться пышным «бразильским ягодицам» британке довелось недолго. Уже спустя несколько месяцев импланты начали «плыть», а через несколько лет жир окончательно расплылся по всем «проблемным зонам».
Теперь же, чтобы справиться с последствиями пластической хирургии, на которую 33-летняя жительница Великобритании потратила более миллиона рублей, ей снова приходится ложиться под скальпель хирурга. Новые операции пока не решили проблему целиком, и свои импланты Дельгвидис все так же ощущает, как «подгузники», а спать ей приходится в двух парах утягивающих леггинсов.
Популярное британское издание Mirror опубликовало историю 33-летней Стар Дельгвидис, два года назад сделавшей операцию по увеличению ягодиц. Как рассказала сама жительница туманного Альбиона, процедуру провели в одной из клиник Турции: они выкачали жир из рук, живота и спины женщины, и «наполнили» им ягодицы пациентки.
Дельгвидис призналась, что выбрала импланты в два раза больше рекомендуемых, и, кроме этого, набрала около четырех килограмм веса для операции. Однако это стало «огромной ошибкой». В результате радоваться пышным «бразильским ягодицам» британке довелось недолго. Уже спустя несколько месяцев импланты начали «плыть», а через несколько лет жир окончательно расплылся по всем «проблемным зонам».
Теперь же, чтобы справиться с последствиями пластической хирургии, на которую 33-летняя жительница Великобритании потратила более миллиона рублей, ей снова приходится ложиться под скальпель хирурга. Новые операции пока не решили проблему целиком, и свои импланты Дельгвидис все так же ощущает, как «подгузники», а спать ей приходится в двух парах утягивающих леггинсов.
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 00:22