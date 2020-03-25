АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Превратились в «подгузники»: Поставившая ягодичные импланты британка пожаловалась на результат процедуры

Британка, поставившая в Турции ягодичные импланты, пожаловалась на результат процедуры. «Нижние 90» достаточно быстро потеряли форму и стали похожи на «подгузники».

Популярное британское издание Mirror опубликовало историю 33-летней Стар Дельгвидис, два года назад сделавшей операцию по увеличению ягодиц. Как рассказала сама жительница туманного Альбиона, процедуру провели в одной из клиник Турции: они выкачали жир из рук, живота и спины женщины, и «наполнили» им ягодицы пациентки.

Дельгвидис призналась, что выбрала импланты в два раза больше рекомендуемых, и, кроме этого, набрала около четырех килограмм веса для операции. Однако это стало «огромной ошибкой». В результате радоваться пышным «бразильским ягодицам» британке довелось недолго. Уже спустя несколько месяцев импланты начали «плыть», а через несколько лет жир окончательно расплылся по всем «проблемным зонам».

Теперь же, чтобы справиться с последствиями пластической хирургии, на которую 33-летняя жительница Великобритании потратила более миллиона рублей, ей снова приходится ложиться под скальпель хирурга. Новые операции пока не решили проблему целиком, и свои импланты Дельгвидис все так же ощущает, как «подгузники», а спать ей приходится в двух парах утягивающих леггинсов.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 00:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Превратились в «подгузники»: Поставившая ягодичные импланты британка пожаловалась на результат…
Экс-жена Григорьева-Апполонова получила в подарок от нового мужа Porsche…
Компания Lilium получила финансирование на создание летающего…
Активный поиск: Влад Соколовский выпустил клип на песню «Найти…
В YouTube начнут искусственно занижать качество…
В Лондоне появилась первая улица с фонарями, от которых заряжается…
Обнаруживший у себя симптомы коронавируса актер Александр Збруев обратился к…
ЕКА хочет создать уборщика космического мусора …
Ученые из США обнаружили в метеоритах…
Госдума приняла все необходимые меры для профилактики COVID-19 в…
"Шутка для подруг": Оштрафованная за фейк о коронавирусе россиянка рассказала о поступке на "Пусть…
Ольга Бузова предложила Валерию Блюменкранцу 40 тысяч рублей, если он не будет пить на протяжении шести…
В Сети опубликованы первые изображения нового Renault…
Участнице проекта "Дом-2" Анне Левченко пришлось вызвать скорую помощь во время ссоры с Валерием…
Главврач Денис Проценко посоветовал отработать итальянский сценарий распространения…
Илья Яббаров исповедался в новой песне: "И перед кем я согрешил в молитвах…
Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за акцию в поддержку защитников…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина продемонстрировала тонкую талию и глубокое…
Xiaomi продемонстрировала проектор Mi Smart Compact Projector с Android…
Кристина Черкасова решила, что будет рожать с…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров в шутку заявил, что Анастасия Стецевят готова была "продать себя" за 500…
“АвтоВАЗ” запатентовал новую приборную панель для авто…
Звезда «Дом-2» Женя Ромашов разнёс Степана Меньщикова за флирт с Юлией…
Продюсер Final Fantasy VII Remake рассекретил сюжет и героев обновленной…
Александр Домогаров прокомментировал свое решение уйти из МХАТа им.…
Компания Aston Martin создала первый за 50 лет двигатель…
Vivo оснастит мощный смартфон iQOO Neo 3 процессором Snapdragon…
Эксперты рассказали, как правильно дезинфицировать салон автомобиля во время пандемии…
Просмотреть все новости