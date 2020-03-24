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Продюсер Final Fantasy VII Remake рассекретил сюжет и героев обновленной игры

Ёсинори Китасэ, являющийся руководителем разработки Final Fantasy VII и продюсером ремейка, рассекретил сюжет обновленной версии игры и ее героев. Разработчики были вынуждены разбить на два эпизода JRPG, чтобы избежать сокращения оригинальной истории.

Продюсер Final Fantasy VII Remake рассекретил сюжет и героев обновленной игры

До разработки ремейка создатели рассматривали два возможных варианта. Согласно первому концепту, важно было создать дизайн с лучшей детализацией событий и графикой, не удаляя основной контент, каким его и представляли себе любители оригинала. Во втором варианте главной целью был выпуск игры одним релизом с качественной графикой, однако с ограниченным количеством сцен и локаций. Это могло стать кратким изложением вышедшей в 1997 году на PS1 Final Fantasy VII, но вряд ли бы оно понравилось фанатам жанра.

Китасэ отметил, что в итоге было принято решение о разделении ремейка Final Fantasy VII на эпизоды и перенесении всего наполнения оригинала на популярные платформы. Создатели посвятили первую часть игры событиям, происходящим в Мидгаре, где появятся новые локации, дополнительные задания и противники, с которыми геймерам будет не так просто сражаться, как в оригинальной версии. Релиза Final Fantasy VII Remake следует ожидать 10 апреля этого года на PlayStation 4.

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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:10

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