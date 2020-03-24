Продюсер Final Fantasy VII Remake рассекретил сюжет и героев обновленной игры
Ёсинори Китасэ, являющийся руководителем разработки Final Fantasy VII и продюсером ремейка, рассекретил сюжет обновленной версии игры и ее героев. Разработчики были вынуждены разбить на два эпизода JRPG, чтобы избежать сокращения оригинальной истории.
До разработки ремейка создатели рассматривали два возможных варианта. Согласно первому концепту, важно было создать дизайн с лучшей детализацией событий и графикой, не удаляя основной контент, каким его и представляли себе любители оригинала. Во втором варианте главной целью был выпуск игры одним релизом с качественной графикой, однако с ограниченным количеством сцен и локаций. Это могло стать кратким изложением вышедшей в 1997 году на PS1 Final Fantasy VII, но вряд ли бы оно понравилось фанатам жанра.
Китасэ отметил, что в итоге было принято решение о разделении ремейка Final Fantasy VII на эпизоды и перенесении всего наполнения оригинала на популярные платформы. Создатели посвятили первую часть игры событиям, происходящим в Мидгаре, где появятся новые локации, дополнительные задания и противники, с которыми геймерам будет не так просто сражаться, как в оригинальной версии. Релиза Final Fantasy VII Remake следует ожидать 10 апреля этого года на PlayStation 4.
До разработки ремейка создатели рассматривали два возможных варианта. Согласно первому концепту, важно было создать дизайн с лучшей детализацией событий и графикой, не удаляя основной контент, каким его и представляли себе любители оригинала. Во втором варианте главной целью был выпуск игры одним релизом с качественной графикой, однако с ограниченным количеством сцен и локаций. Это могло стать кратким изложением вышедшей в 1997 году на PS1 Final Fantasy VII, но вряд ли бы оно понравилось фанатам жанра.
Китасэ отметил, что в итоге было принято решение о разделении ремейка Final Fantasy VII на эпизоды и перенесении всего наполнения оригинала на популярные платформы. Создатели посвятили первую часть игры событиям, происходящим в Мидгаре, где появятся новые локации, дополнительные задания и противники, с которыми геймерам будет не так просто сражаться, как в оригинальной версии. Релиза Final Fantasy VII Remake следует ожидать 10 апреля этого года на PlayStation 4.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:10