Александр Домогаров прокомментировал свое решение уйти из МХАТа им. Горького

56-летний актер признался, что проблемы в театре начали назревать еще в начале года. Поэтому он принял бесповоротное решение и разорвал рабочие отношения со МХАТом. Александр Домогаров назвал свое бывшее место работы «лже-театром» и отметил, что зрители больше не увидят на этой сцене спектакли с его участием. По словам артиста, он будет играть только в Театре им. Моссовета. Партнершей в постановке Андрея Кончаловского во МХАТе у актера была Юлия Высоцкая. Она пока не прокомментировала его решение.Об Александре Домогарове СМИ в последнее время пишет очень часто, так как он оказывается втянутым в громкие скандалы. Недавно актера обвинили в том, что он не выполняет свои обязанности по контрактам и злоупотребляет алкогольными напитками. Но знаменитость все это отрицает и готов доказывать, что он настоящий профессионал на съемочной площадке, а также сцене театра. По слухам, к спиртному артист пристрастился после трагической гибели сына. В результате изменилась его внешность, а ситуацию не спас даже пластически хирург. Также в СМИ появлялась информация, что у актера ухудшился слух и он сильно поправился.