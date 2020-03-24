Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова рассказала, что получает алименты на сына в размере 14,5 тысяч рублей





Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова ответила на интересующие ее фолловеров вопросы в разделе Stories в Instagram. Бывшая участница реалити-шоу редко рассказывает о своей личной жизни, так как придерживается принципа, что счастье любит тишину. Однако она рассказала, что не меняла сыну фамилию, на самом деле он Гусев. Сменила она имя ребенку только в Instagram, а вот когда мальчик вырастет, сам решит, какая фамилия ему нужна.По поводу алиментов для сына Евгения Феофилактова рассказала, что сумма составляет 14,5 тысяч рублей в месяц. Как известно, отец мальчика Антон Гусев достаточно редко видится с ребенком, так как часто находится в отъезде. Почему так происходит, Евгения Феофилактова посоветовала спросить непосредственно у супруга Виктории Романец, именно с брюнеткой на данный момент живет бизнесмен.