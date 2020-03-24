Алена Рапунцель: "Я самое дно, вообще недостойная девушка и не человек"

"И вообще я не человек", - написала Рапунцель-младшая.

Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель, видимо, устала от критики и решила признать все ярлыки, которые уже давно пытаются навесить на молодую мамочку. Обращаясь к поклонникам и хейтерам, проектантка написала, что она "алкашка и проститутка", добавив, якобы является плохой матерью, самой ужасной девушкой на проекте, никем, самой недостойной.В завершение публикации Алена Савкина попросила не связываться с ней, ведь она - "самое дно", а затем поблагодарила всех за внимание. Примечательно, что сам Денис Мокроусов после расставания с возлюбленной переехал в мужскую спальню и уже готов строить новые отношения, если в Периметр к нему придет достойная девушка.