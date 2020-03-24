Компания Aston Martin создала первый за 50 лет двигатель V6





Несмотря на современные тенденции, разработчики создали V-образный мотор, а не 6-цилиндровый, кодовое имя которого – TM01. Специалисты дали его двигателю в честь Тадека Марека. Знаменитый польский инженер работал на корпорацию в 1950-1960 годах. Относительно отдачи агрегата пока нет никакой информации, но он отвечает экологическим нормам Евро-7. Рабочий объём устройства составит 3 литра, а создан он на базе схемы hot-V, когда 2 турбокомпрессора находятся в развале блока цилиндров. Подобное расположение обеспечит двигатель большей эффективностью.Новый мотор дополнит новую модель компании Valhalla. Aston Martin планирует выпустить 5000 образцов суперкара, а цена за один составит 875 000 фунтов стерлингов. Отмечается, что производство автомобиля перенесли на 2022 год.