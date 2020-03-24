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Компания Aston Martin создала первый за 50 лет двигатель V6

Британская компания редко демонстрирует двигатели собственного производства. Однако на этот раз Aston Martin презентовала первую силовую установку V6 за последние 50 лет.
Компания Aston Martin создала первый за 50 лет двигатель V6

Несмотря на современные тенденции, разработчики создали V-образный мотор, а не 6-цилиндровый, кодовое имя которого – TM01. Специалисты дали его двигателю в честь Тадека Марека. Знаменитый польский инженер работал на корпорацию в 1950-1960 годах. Относительно отдачи агрегата пока нет никакой информации, но он отвечает экологическим нормам Евро-7. Рабочий объём устройства составит 3 литра, а создан он на базе схемы hot-V, когда 2 турбокомпрессора находятся в развале блока цилиндров. Подобное расположение обеспечит двигатель большей эффективностью.

Новый мотор дополнит новую модель компании Valhalla. Aston Martin планирует выпустить 5000 образцов суперкара, а цена за один составит 875 000 фунтов стерлингов. Отмечается, что производство автомобиля перенесли на 2022 год.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:50

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