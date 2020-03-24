Премьер-министр Индии сообщил о введении в стране трехнедельного карантина





Как сообщает издание The Times of India, с 25 марта в Индии вводится трехнедельный карантин. Такие меры власти страны решили предпринять для защиты населения от опасности заражения коронавирусом. В ближайшее время Министерство внутренних дел республики сообщит о нюансах вынужденной изоляции, а также касательно исключений для сотрудников некоторых служб.Пока же, в официальном заявлении премьер-министра Индии Нарендра Дамодардас Моди была указана только продолжительность защитной меры, а также ее цель. Представитель власти отметил, что карантин поможет взять под контроль распространения вируса и замедлить пандемию.На данный момент в Индии зафиксировано 492 случая заражения короновирусной инфекцией. 37 заболевших выздоровело, 10 – умерло.