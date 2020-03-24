АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что наслаждается своей беременностью: "Вес не имеет значения"

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель в своем микроблоге в Instagram ответила подписчикам на вопросы о своей второй беременности. Молодая мамочка призналась, что наслаждается своим состоянием, а набранные килограммы для нее не имеют значения.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что наслаждается своей беременностью: "Вес не имеет значения"

Ольга Рапунцель на своей странице в Instagram разместила несколько снимков в купальнике. На данный момент звезда "Дома-2" вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и дочерью Василисой находится на Сейшельских островах, где они живут на роскошной вилле. В комментариях беременная проектантка рассказала, что в начале беременности у нее был вес 65 килограммов, а рост - 178 сантиметров. На данный момент она уже набрала 12 килограммов, но не переживает по этому поводу и просто наслаждается этим временем.

Ольга Рапунцель отметила, счастье, любовь и беременность скрыть от людей невозможно, а вот пол будущего малыша родители продолжают тщательно скрывать, хотя многие их коллеги считают, что будет мальчик. У возлюбленной Дмитренко в этот раз другая форма живота, однако сама пара утверждает, что они будут рады ребенку, независимо от принадлежности к какому-либо полу.

По поводу лишних килограммов Рапунцель-старшая тоже не переживает. Она уверена, в ближайшее время после родов вес придет в норму, а сейчас важно, чтобы и она, и малыш чувствовали себя хорошо.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 19:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Новые пики вспышки коронавируса ожидаются осенью и…
Альпинисты обнаружили желтозадых хомячков на рекордной для млекопитающих…
Алена Рапунцель: "Я самое дно, вообще недостойная девушка и не…
Компания Lenovo планирует выпустить беспроводные…
В Санкт-Петербурге появятся безэкипажные…
В Калининграде привлекли к ответственности 5-х нарушивших карантин…
Geely из-за коронавируса начала доставлять ключи от авто с помощью…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что наслаждается своей беременностью: "Вес не имеет…
Меган Маркл может озвучить персонажа в мультсериале…
Глава WADA Витольд Банька назвал правильным решение МОК перенести Олимпиаду в Токио на 2021…
Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт из-за конфликта певицы с Канье…
Оксана Фёдорова покинула шоу "Маска" на…
В Испании 5,4 тысяч врачей заразились новым…
Премьер-министр Индии сообщил о введении в стране трехнедельного…
Николай Валуев дал детям советы по поддержанию физической формы во время…
Ученые связали возрастное ухудшение зрения с белком зубной…
Специалисты "Ростеха" создали передовые органические стекла для…
Какие ошибки совершают компании при переходе к…
В Восточной Антарктике тает самый глубокий ледник в…
Союз клининговых компаний сообщил об увеличении в России числа псевдопроизводителей дезинфицирующих…
«Отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о выздоровлении после третьей…
Геймеры-спидраннеры прошли Doom Eternal за полтора…
В России появится полигон для испытаний беспилотной…
Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением…
Трихологи назвали главные продукты питания, ускоряющие рост…
Гоген Солнцев попросил пожилую жену Екатерину Терешкович вернуться домой: "Я стану для тебя русским Джастином…
Бюджетный смартфон Oppo A31 появился на рынке…
Приостановившая свою деятельность компания Bigelow Aerospace уволила сотрудников из-за пандемии…
Просмотреть все новости