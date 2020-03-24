Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что наслаждается своей беременностью: "Вес не имеет значения"





Ольга Рапунцель на своей странице в Instagram разместила несколько снимков в купальнике. На данный момент звезда "Дома-2" вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и дочерью Василисой находится на Сейшельских островах, где они живут на роскошной вилле. В комментариях беременная проектантка рассказала, что в начале беременности у нее был вес 65 килограммов, а рост - 178 сантиметров. На данный момент она уже набрала 12 килограммов, но не переживает по этому поводу и просто наслаждается этим временем.Ольга Рапунцель отметила, счастье, любовь и беременность скрыть от людей невозможно, а вот пол будущего малыша родители продолжают тщательно скрывать, хотя многие их коллеги считают, что будет мальчик. У возлюбленной Дмитренко в этот раз другая форма живота, однако сама пара утверждает, что они будут рады ребенку, независимо от принадлежности к какому-либо полу.По поводу лишних килограммов Рапунцель-старшая тоже не переживает. Она уверена, в ближайшее время после родов вес придет в норму, а сейчас важно, чтобы и она, и малыш чувствовали себя хорошо.