Vivo оснастит мощный смартфон iQOO Neo 3 процессором Snapdragon 865





В ближайшее время может пройти официальная презентация смартфона iQOO Neo 3. Чип, который установят на борту гаджета, восьмиядерный Kryo 585, а его тактовая частота составляет 2,84 ГГц. Также новинка сможет похвастаться графическим ускорителем Adreno 650. Производитель, как сообщают инсайдеры, оснастит iQOO Neo 3 качественным дисплеем, характеризующимся высокой частотой обновления – 90 или 120 Гц.Остальные технические характеристики новинки от Vivo пока неизвестны. Эксперты считают, что у смартфона будет не менее 8 гигабайт оперативной памяти. Гаджет, вероятнее всего, оснастят экранным дактилоскопическим сканером и модульной основной камерой.На данный момент из-за вспышки COVID-19 в мире, рынок смартфонов значительно сократился. Согласно оценкам IDC, в первом полугодии отгрузки гаджетов снизятся более, чем на 10%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.