АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Vivo оснастит мощный смартфон iQOO Neo 3 процессором Snapdragon 865

Согласно данным инсайдеров, китайский производитель Vivo вскоре выпустит мощный смартфон iQOO Neo 3. По некоторым сведениям, новинку оснастят процессором Snapdragon 865.

Vivo оснастит мощный смартфон iQOO Neo 3 процессором Snapdragon 865


В ближайшее время может пройти официальная презентация смартфона iQOO Neo 3. Чип, который установят на борту гаджета, восьмиядерный Kryo 585, а его тактовая частота составляет 2,84 ГГц. Также новинка сможет похвастаться графическим ускорителем Adreno 650. Производитель, как сообщают инсайдеры, оснастит iQOO Neo 3 качественным дисплеем, характеризующимся высокой частотой обновления – 90 или 120 Гц.

Остальные технические характеристики новинки от Vivo пока неизвестны. Эксперты считают, что у смартфона будет не менее 8 гигабайт оперативной памяти. Гаджет, вероятнее всего, оснастят экранным дактилоскопическим сканером и модульной основной камерой.
На данный момент из-за вспышки COVID-19 в мире, рынок смартфонов значительно сократился. Согласно оценкам IDC, в первом полугодии отгрузки гаджетов снизятся более, чем на 10%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Черкасова решила, что будет рожать с…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров в шутку заявил, что Анастасия Стецевят готова была "продать себя" за 500…
“АвтоВАЗ” запатентовал новую приборную панель для авто…
Звезда «Дом-2» Женя Ромашов разнёс Степана Меньщикова за флирт с Юлией…
Продюсер Final Fantasy VII Remake рассекретил сюжет и героев обновленной…
Александр Домогаров прокомментировал свое решение уйти из МХАТа им.…
Компания Aston Martin создала первый за 50 лет двигатель…
Vivo оснастит мощный смартфон iQOO Neo 3 процессором Snapdragon…
Эксперты рассказали, как правильно дезинфицировать салон автомобиля во время пандемии…
Metallica во время карантина начала выкладывать в открытый доступ старые…
Ушёл из жизни один из создателей комиксов об Астериксе и…
Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова рассказала, что получает алименты на сына в размере 14,5 тысяч…
Ученые: Новые пики вспышки коронавируса ожидаются осенью и…
Альпинисты обнаружили желтозадых хомячков на рекордной для млекопитающих…
Алена Рапунцель: "Я самое дно, вообще недостойная девушка и не…
Компания Lenovo планирует выпустить беспроводные…
В Санкт-Петербурге появятся безэкипажные…
В Калининграде привлекли к ответственности 5-х нарушивших карантин…
Geely из-за коронавируса начала доставлять ключи от авто с помощью…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что наслаждается своей беременностью: "Вес не имеет…
Меган Маркл может озвучить персонажа в мультсериале…
Глава WADA Витольд Банька назвал правильным решение МОК перенести Олимпиаду в Токио на 2021…
Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт из-за конфликта певицы с Канье…
Оксана Фёдорова покинула шоу "Маска" на…
В Испании 5,4 тысяч врачей заразились новым…
Премьер-министр Индии сообщил о введении в стране трехнедельного…
Николай Валуев дал детям советы по поддержанию физической формы во время…
Ученые связали возрастное ухудшение зрения с белком зубной…
Просмотреть все новости