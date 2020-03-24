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Какие ошибки совершают компании при переходе к маркировке

Первое, что стоит запомнить компаниям, маркировка – это не просто нанесение еще одного кода на товар, это изменение бизнес-процессов всех участников оборота таких товаров. В этой статье эксперты компании «АТОЛ» разобрали основные ошибки компаний, впервые столкнувшихся с процессом перехода к маркировке.

Маркировка меня не касается


Для многих предпринимателей слово «маркировка» новое. Привыкнув годами вести торговлю по классической схеме без отчетности в систему мониторинга и прослеживаемости, такие бизнесмены не спешат заниматься переходом к маркировке. Многие из них все еще надеются на изменения позиции государства к маркировке, что власти перенесут сроки перехода или же вовсе ее отменят.

Важно знать, что переход к маркировке – неизбежный поэтапный процесс, который прошел «точку невозврата». На данный момент подлежат обязательной маркировке: меховые изделия, табачные изделия, лекарства из перечня высокозатратных нозологий; сроки по обуви были перенесены на 1 июля 2020 года. В конце 2019 года к этим товарным группам примкнули фотоаппараты и вспышки, шины и покрышки, одежда и товары легкой промышленности, а также духи и туалетная вода. Если предприниматель имеет отношение к реализации этих товаров, то следует задуматься о включении в маркировочный процесс уже сейчас.

Мне не нужен ЭДО


Проникновение электронного документооборота в бизнес-процессы российских компаний, несмотря на курс государства ко всеобщей автоматизации и цифровизации экономики, остается довольно низким. Сейчас электронный тип обмена документами применяется в основном крупными компаниями. Маркировка может изменить ситуацию внутри малого бизнеса – предприниматели начнут переходить на ЭДО и в процессе использования узнают, насколько удобно и быстро обмениваться электронными документами.

Основной документ при передаче маркированного товара на пути от производителя до розничного магазина – это универсальный передаточный документ (УПД). Он полностью электронный, и требует внедрения на предприятие электронного документооборота (ЭДО). Именно УПД должно содержать в себе данные с кодами маркировки, поэтому все участники оборота, задействованные в приемке-передаче товара, должны подключить ЭДО.

Моя касса пробьет маркированный товар


Она пробьет чек, но не факт, что передаст эту информацию в систему маркировки. Согласно приказу ФНС, с 1 марта 2020 года компании и ИП, занимающиеся продажей маркированных товаров, с момента ввода обязательного выбытия таких товара обязаны печатать в бумажном чеке [М], а в электронном передавать информацию со считанного кода маркировки в определенном формате. Для этого необходимо обновить ПО кассы. Проще всего это сделать, обратившись к авторизованным техническим специалистам.

Для того, чтобы ОФД передавал данные о выбытии маркированного товара необходимо подписать дополнительное соглашение с ОФД, предоставляя ОФД право передавать данные не только в ФНС, а также и в ГИС МТ.
Помимо наличия онлайн-кассы с подключенным ОФД и обновленным ПО, розничному продавцу необходимо приобрести (при наличии – проверить) 2D-сканер для считывания кода маркировки, так как обычные одномерные сканеры считать данный формат кода не смогут.

Мой товар давно лежит на складе, я его продам без маркировки


Для каждой из товарных групп, подпадающих под маркировку, важно понимать сроки запрета оборота немаркированных товаров, предполагается ли маркировка остатков или принят срок, в течение которого возможно реализовывать немаркированные остатки. Так, например, для обувной продукции, шин и покрышек предусмотрена маркировка остатков и она должна быть выполнена в определенные сроки. Что делать с немаркированными остатками?

Выхода из этой ситуации два. Первый – быстро распродать остатки. Второй вариант – промаркировать их самостоятельно или с привлечением сервисных компаний. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», описать товар и заказать коды маркировки. На примере обувной продукции описывать товар можно по упрощенной или полной схеме. В случае упрощенной схемы необходимо указать:

- ИНН участника оборота обуви;
- Вид обуви (мужская, женская, детская, унисекс)
- Первые два знака кода ТН ВЭД;
- Способ ввода (привезена ли обувь из-за рубежа или произведена в России).

Только получив от системы «Честный ЗНАК» кода Data Matrix, возможны дальнейшие действия с реализацией маркированной продукции. Заказ кодов маркировки для остатков обуви осуществляется бесплатно.

Но главное – не ждать, что все решится само собой. Нарушителей государство будет штрафовать и изымать товар. Согласно ст. 15.12 ч.2 КоАП РФ, если была совершена продажа маркированной продукции с нарушением установленного порядка, то физическое лицо будет оштрафовано на сумму от 2 до 4 тыс. рублей, должностное лицо – от 5 до 10 тыс. рублей, а юридическое – от 50 до 300 тыс. рублей.


Выведенный из оборота товар больше в оборот не вернется


Бывают случаи, когда товар возвращается обратно к продавцу, если он не устроил покупателя. В таком случае необходимо заново ввести товар в оборот. В случае, если код Data Matrix поврежден, необходимо заказать у «Честного ЗНАКа» новый код на замену, чтобы ввести товар в оборот заново.

Процедура работы с маркированными товарами – неудобная и дорогая


В последнее время государство все чаще внедряет различные нововведения для бизнеса. Яркий пример – обязательный переход предпринимателей на онлайн-кассы в рамках 54-ФЗ. Развитие программного обеспечения онлайн-ККТ показало, что возможности современных смарт-терминалов и касс способны покрыть расходы от приобретения оборудования и ОФД. Кроме того, использование всех возможностей кассы позволит увеличить прибыль магазина.
Какие ошибки совершают компании при переходе к маркировке

Распространено мнение, что маркировка – что это дорого и неудобно. Но розничным магазинам, в отличие от крупных производителей, не нужно оснащать производственные линии специальным оборудованием для нанесения кодов Data Matrix на товары. Для розничного бизнеса необходимо иметь 2D-сканер штрихкода стоимостью от 3500 рублей, обновленное внутреннее программное обеспечение касс, для приемки ЭДО существуют бесплатные инструменты.

А когда перед предпринимателями стоит вопрос об оптимизации работы с маркированным товаром, то можно на рынке найти недорогие сервисы стоимостью 5000 – 6000 рублей в год, которые позволяют ускорить процесс приемки товара, контролировать выбытие каждого из них в «Честный ЗНАК».

Ведущие IT-компании участвуют в пилотных проектах системы маркировки и, понимая потребности бизнеса, в основном идут по пути разработки систем «одного окна» для всех операций: маркировка остатков, приемка документов, ввод в оборот и отгрузка, автоматизации заказа кодов маркировки до их учета в системе «Честный ЗНАК».

Компаниям, которые работают или собираются работать с товарами обязательной маркировки важно помнить, что новый порядок работы хоть и потребует времени на внедрение – поможет сделать качественный скачек для развития бизнеса.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:49

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