Какие ошибки совершают компании при переходе к маркировке

Маркировка меня не касается

Мне не нужен ЭДО

Моя касса пробьет маркированный товар

Мой товар давно лежит на складе, я его продам без маркировки

Выведенный из оборота товар больше в оборот не вернется

Процедура работы с маркированными товарами – неудобная и дорогая





Для многих предпринимателей слово «маркировка» новое. Привыкнув годами вести торговлю по классической схеме без отчетности в систему мониторинга и прослеживаемости, такие бизнесмены не спешат заниматься переходом к маркировке. Многие из них все еще надеются на изменения позиции государства к маркировке, что власти перенесут сроки перехода или же вовсе ее отменят.Важно знать, что переход к маркировке – неизбежный поэтапный процесс, который прошел «точку невозврата». На данный момент подлежат обязательной маркировке: меховые изделия, табачные изделия, лекарства из перечня высокозатратных нозологий; сроки по обуви были перенесены на 1 июля 2020 года. В конце 2019 года к этим товарным группам примкнули фотоаппараты и вспышки, шины и покрышки, одежда и товары легкой промышленности, а также духи и туалетная вода. Если предприниматель имеет отношение к реализации этих товаров, то следует задуматься о включении в маркировочный процесс уже сейчас.Проникновение электронного документооборота в бизнес-процессы российских компаний, несмотря на курс государства ко всеобщей автоматизации и цифровизации экономики, остается довольно низким. Сейчас электронный тип обмена документами применяется в основном крупными компаниями. Маркировка может изменить ситуацию внутри малого бизнеса – предприниматели начнут переходить на ЭДО и в процессе использования узнают, насколько удобно и быстро обмениваться электронными документами.Основной документ при передаче маркированного товара на пути от производителя до розничного магазина – это универсальный передаточный документ (УПД). Он полностью электронный, и требует внедрения на предприятие электронного документооборота (ЭДО). Именно УПД должно содержать в себе данные с кодами маркировки, поэтому все участники оборота, задействованные в приемке-передаче товара, должны подключить ЭДО.Она пробьет чек, но не факт, что передаст эту информацию в систему маркировки. Согласно приказу ФНС, с 1 марта 2020 года компании и ИП, занимающиеся продажей маркированных товаров, с момента ввода обязательного выбытия таких товара обязаны печатать в бумажном чеке [М], а в электронном передавать информацию со считанного кода маркировки в определенном формате. Для этого необходимо обновить ПО кассы. Проще всего это сделать, обратившись к авторизованным техническим специалистам.Для того, чтобы ОФД передавал данные о выбытии маркированного товара необходимо подписать дополнительное соглашение с ОФД, предоставляя ОФД право передавать данные не только в ФНС, а также и в ГИС МТ.Помимо наличия онлайн-кассы с подключенным ОФД и обновленным ПО, розничному продавцу необходимо приобрести (при наличии – проверить) 2D-сканер для считывания кода маркировки, так как обычные одномерные сканеры считать данный формат кода не смогут.Для каждой из товарных групп, подпадающих под маркировку, важно понимать сроки запрета оборота немаркированных товаров, предполагается ли маркировка остатков или принят срок, в течение которого возможно реализовывать немаркированные остатки. Так, например, для обувной продукции, шин и покрышек предусмотрена маркировка остатков и она должна быть выполнена в определенные сроки. Что делать с немаркированными остатками?Выхода из этой ситуации два. Первый – быстро распродать остатки. Второй вариант – промаркировать их самостоятельно или с привлечением сервисных компаний. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», описать товар и заказать коды маркировки. На примере обувной продукции описывать товар можно по упрощенной или полной схеме. В случае упрощенной схемы необходимо указать:- ИНН участника оборота обуви;- Вид обуви (мужская, женская, детская, унисекс)- Первые два знака кода ТН ВЭД;- Способ ввода (привезена ли обувь из-за рубежа или произведена в России).Только получив от системы «Честный ЗНАК» кода Data Matrix, возможны дальнейшие действия с реализацией маркированной продукции. Заказ кодов маркировки для остатков обуви осуществляется бесплатно.Но главное – не ждать, что все решится само собой. Нарушителей государство будет штрафовать и изымать товар. Согласно ст. 15.12 ч.2 КоАП РФ, если была совершена продажа маркированной продукции с нарушением установленного порядка, то физическое лицо будет оштрафовано на сумму от 2 до 4 тыс. рублей, должностное лицо – от 5 до 10 тыс. рублей, а юридическое – от 50 до 300 тыс. рублей.Бывают случаи, когда товар возвращается обратно к продавцу, если он не устроил покупателя. В таком случае необходимо заново ввести товар в оборот. В случае, если код Data Matrix поврежден, необходимо заказать у «Честного ЗНАКа» новый код на замену, чтобы ввести товар в оборот заново.В последнее время государство все чаще внедряет различные нововведения для бизнеса. Яркий пример – обязательный переход предпринимателей на онлайн-кассы в рамках 54-ФЗ. Развитие программного обеспечения онлайн-ККТ показало, что возможности современных смарт-терминалов и касс способны покрыть расходы от приобретения оборудования и ОФД. Кроме того, использование всех возможностей кассы позволит увеличить прибыль магазина.Распространено мнение, что маркировка – что это дорого и неудобно. Но розничным магазинам, в отличие от крупных производителей, не нужно оснащать производственные линии специальным оборудованием для нанесения кодов Data Matrix на товары. Для розничного бизнеса необходимо иметь 2D-сканер штрихкода стоимостью от 3500 рублей, обновленное внутреннее программное обеспечение касс, для приемки ЭДО существуют бесплатные инструменты.А когда перед предпринимателями стоит вопрос об оптимизации работы с маркированным товаром, то можно на рынке найти недорогие сервисы стоимостью 5000 – 6000 рублей в год, которые позволяют ускорить процесс приемки товара, контролировать выбытие каждого из них в «Честный ЗНАК».Ведущие IT-компании участвуют в пилотных проектах системы маркировки и, понимая потребности бизнеса, в основном идут по пути разработки систем «одного окна» для всех операций: маркировка остатков, приемка документов, ввод в оборот и отгрузка, автоматизации заказа кодов маркировки до их учета в системе «Честный ЗНАК».Компаниям, которые работают или собираются работать с товарами обязательной маркировки важно помнить, что новый порядок работы хоть и потребует времени на внедрение – поможет сделать качественный скачек для развития бизнеса.