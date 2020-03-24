Эксперты рассказали, как правильно дезинфицировать салон автомобиля во время пандемии коронавируса





Известно, что салон авто можно обрабатывать ограниченным числом препаратов, чтобы не повредить отделку. Следует избегать любых растворителей, а именно, спирта, ацетона, керосина и прочих. От подобных средств страдают поверхности дорогих материалов и пластик, имитирующий хромированные покрытия. Наиболее надежным и безопасным стала обычная теплая вода с мылом. Такой раствор хорошо борется с болезнетворными микроорганизмами и не портит обивку салона. Им следует обработать руль, селектор коробки передач, подлокотник, рукоятки дверей, кнопки кондиционера, сенсорный экран и всю мультимедийную систему. После этого салон будет нуждаться в проветривании.Для борьбы с вирусами следует чаще чистить кондиционер и менять фильтры. Чтобы убедиться, что вирусы погибли, после этих манипуляций следует выдержать 72 часа карантина и не ездить на авто. После и перед поездками эксперты советуют обрабатывать руки дезинфицирующим средством. В профессиональных парках для борьбы с бактериями используются кварцевые лампы.