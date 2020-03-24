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Союз клининговых компаний сообщил об увеличении в России числа псевдопроизводителей дезинфицирующих средств

С каждым днем новостное пространство все больше заполняется информацией о борьбе с коронавирусом. В условиях обеспокоенности общественности появляются люди, которые готовы наживаться на чужом здоровье. В частности, речь идет о псевдопроизводителях дезинфицирующих средств, количество которых в Российской Федерации в последнее время значительно выросло, отмечает СККР*. Он уточняет, что распространяемая этими людьми продукция не проходила испытания в РФ, а также не была зарегистрирована Федеральной службой Роспотребнадзора. Чтобы у гражданина или клининговой компании не возникало проблем в качестве последствий от использования дезинфицирующего средства, следует предварительно удостовериться, что оно прошло испытания в лабораториях Роспотребнадзора и имеет регистрацию от него.
Союз клининговых компаний сообщил об увеличении в России числа псевдопроизводителей дезинфицирующих средств

СККР отмечает, что в отношении каждого вероятного псевдопроизводителя организуется проведение проверки с привлечением представителей правоохранительных органов. Сознательным гражданам, а также клининговым компаниям предлагается информировать СККР о случаях с вероятным распространением незарегистрированных дезинфицирующих средств нашей стране.

* СККР — Союз клининговых компаний России.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:43

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