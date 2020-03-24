Metallica во время карантина начала выкладывать в открытый доступ старые концерты

В своем обращении артисты написали, что они являются сознательными гражданами, поэтому выполняют обязательства и находятся на самоизоляции. Но музыкантам очень не хватает репетиций и выступлений, поэтому они предложили поклонникам вместе с ними окунуться в шоу минувших лет. При этом, как пошутили знаменитости, они будут находиться на социально приемлемой дистанции. Участники метал-группы подчеркнули, что население планеты должно вместе пройти через эти испытания.Уже есть открытый доступ к концерту группы Metallica, который прошел летом прошлого года в замке Слейн в Ирландии. Музыканты пообещали, что новые записи они будут публиковать по понедельникам. Возможно, вскоре появится и видео выступления музыкантов в РФ, которое было в 2019 году во время тура WorldWired Tour».