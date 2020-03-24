Ушёл из жизни один из создателей комиксов об Астериксе и Обеликсе

Новость сообщил журналистам зять Альберо Удерзо, рассказав об обстоятельствах его смерти. Известный французский художник, создавший совместно с писателем Рене Госинни вымышленных героев Астерикса и Обеликса, 24 марта ушёл из жизни во сне в своём жилище в коммуне Нёйи-сюр-Сен. Как передаёт информационное агенство France-Presse, причиной смерти стала не коронавирусная инфекция, а сердечный приступ. На протяжении последних недель состояние знаменитости оставляло желать лучшего, он был весьма уставшим.Поклонники творчества Альберо Удерзо посвящают ему многочисленные публикации в соцсетях. Пользователи отмечают, что несмотря на почтенный возраст художника, не были готовы с ним проститься, и желают "легенде комиксов" обрести покой.