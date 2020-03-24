Ученые: Новые пики вспышки коронавируса ожидаются осенью и зимой
Ученые, представляющие Karolinska Institutet (Швеция) и Университет Базеля (Швейцария), с помощью математической модели выяснили, что пандемия коронавируса в странах будет распространяться волнами. Новые пики вспышки заболевания следует ожидать осенью и зимой.
В летнее время распространение нового вируса может уменьшиться, однако специалисты не готовы сделать вывод о том, что пандемия идет на спад. Как пишет издание "МедикФорум" со ссылкой на журнал Swiss Medical Weekly, подобное снижение носит временный характер и связано с сезонными изменениями в распространении COVID-19 и усиленной борьбой с инфекцией.
Заражение каким-либо из коронавирусов, NL63, HKU1, 229E или OC4, происходило в 10 раз чаще с декабря по апрель, чем в июле-сентябре. Такие результаты были получены после анализа 52 тыс. выборок больных из клиники Каролинского университета и применения конфигурации SIR, используемой для математического моделирования инфекций.
По словам профессора Яна Альберта, в каждом сезоне может быть пик вспышки вируса. С помощью модели исследователи пытаются определить вероятный сценарий распространения, однако не стоит упускать наличия некоторых неопределенностей в данных.
В летнее время распространение нового вируса может уменьшиться, однако специалисты не готовы сделать вывод о том, что пандемия идет на спад. Как пишет издание "МедикФорум" со ссылкой на журнал Swiss Medical Weekly, подобное снижение носит временный характер и связано с сезонными изменениями в распространении COVID-19 и усиленной борьбой с инфекцией.
Заражение каким-либо из коронавирусов, NL63, HKU1, 229E или OC4, происходило в 10 раз чаще с декабря по апрель, чем в июле-сентябре. Такие результаты были получены после анализа 52 тыс. выборок больных из клиники Каролинского университета и применения конфигурации SIR, используемой для математического моделирования инфекций.
По словам профессора Яна Альберта, в каждом сезоне может быть пик вспышки вируса. С помощью модели исследователи пытаются определить вероятный сценарий распространения, однако не стоит упускать наличия некоторых неопределенностей в данных.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:15